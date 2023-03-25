Mustafa Dalcı: “Keçiörengücü'ne karşı yaklaşık 75 dakikada 10 kişi oynamak kolay değildi”

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, gördükleri kırmızı kartın stratejilerine olumsuz yansıdığını belirterek, “Buraya 3 puan parolasıyla gelmiştik. Oyuna iyi başladık. İlk yarım saat istediğimiz gibiydi. Kırmız karttan sonra bazı şeyler değişti. Belli dengeleri değiştirmek durumunda kaldık. Keçiörengücü'ne karşı yaklaşık 75 dakikada 10 kişi oynamak kolay değildi. 3 puanı çok isterdik ama bir puanda şu anda bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.