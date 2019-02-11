Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü'yle, Kasımpaşa karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maç, konuk ekip Kasımpaşa'nın 3-0 mağlubiyetiyle sona erdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Şu an sendelemiş durumdayız ama düşmedik” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Denizli, takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını ifade etti. Denizli, “Ligin ilk yarısına çok iyi başladık ve sonuç olarak olmasa da oyun olarak en iyilerdendik. Ligin ikinci yarısındaki maçlarda aynı performansı gösteremedik. Şu an sendelemiş durumdayız ama düşmedik. İki kulvarda da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu akşam için söylenecek fazla bir şey yok. Oyundan koptuk ve dönüşü olmadı. Kaybettiğimiz maçın eleştirisini burada yapmak mümkün ve doğru değil. Bugün bir organizasyon sonucu bir gol yemedik. İkinci yarıdaki ilk golü de hep birlikte izledik. Bu maç için yalnız bir kırılma noktasından bahsedemeyiz. MKE Ankaragücü'nün puana ihtiyacı vardı. Rakip takım iyi bir mücadele ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü taraftarının öneminden de bahseden Denizli, “MKE Ankaragücü, taraftarını ciddi bir avantaj olarak kullandı. Bu atmosferde ligdeki her takımda başa baş mücadele eder ve düşme potasından da çıkar” şeklinde konuştu.