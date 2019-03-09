İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Kaplan: “Alınan puanlar bu ligde iyidir”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Bursaspor maçının ardından, “Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti.

Alınan puanlar bu ligde iyidir” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Bursaspor ile 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kaplan, “Maçı iki bölüme ayırmak istiyoruz. İlk 45 dakika oyundan memnun değilim. Duygusallık öne çıkınca futbolcuların ister istemez vasat bir oyun oynadık. Üretkenliğimiz biraz düştü. İkinci yarı iyi bir Ankaragücü vardı. Hem üretkenliğimiz vardı hem de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bursaspor'un da pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir. Aldığımız bir puan da puandır. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Kazanabilirdik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.