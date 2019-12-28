Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Kazanarak 14 puan yapıp, devreye öyle girmek istiyorduk” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Aslında maçın çok hikayesi var ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kulübede kafamızda kurduk ‘kazandık' hesapları yapıyorduk. Hemen orada 4-4-2'ye dönerek Hector'u öne çıkardık. Fakat Hector bugün istediğimiz gibi değildi. Ama biraz sabrettik. Maç sabahı yaptığımız toplantıda oyuncularımıza rakibimizin duran toplarını son kez gösterdik. En etkili taraflarının duran toplar olduğunu söyledik. Özellikle isim verdik. Verdiğimiz o isimler de gol attı. İyi oynadığımız maçın ilk yarısını 2-0 geriye düşerek içeri girdik. İkinci yarı iyi oynadık, baskı kurduk. 2 tane gol bulduk. Goller de kaçırdık. Ama bir türlü 3. golü bulamadık. Ama geriden gelerek ve 2 gol atarak elde ettiğimiz 2-2 beraberlik var. Kazanmamız lazımdı. Çünkü 14 puan yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı. Kenar oyuncularımız ve 3. bölge oyuncularımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Orgill'den hep bir şeyler bekliyoruz. Gerçi bugün fedakarlık yaparak sahaya çıktı ama beklediğimiz gibi değildi. Oscar'ı bugün kazandık. Hem iyi oynadı hem 2 gol attı. Ama tabi öbür taraftan vasat oynayan arkadaşlarımız vardı. İnşallah transfer yasağımızı kaldırıp özellikle 3. bölgeye transfer yapmamız lazım. Bunun içinde başkanımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah yasağı kaldırır ve ikinci yarı bambaşka bir Ankaragücü izletiriz. Fakat 3 haftadır 6 gol atıyor, 6 gol yiyoruz. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Yediğimiz gollerin tamamı da duran toptan. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. Bu ligde 1 puan önemlidir. Ama kazanıp 14 puan yapıp devreye öyle girmek istiyorduk. Rakibimizi ve hakemleri kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Oscar'ın hem attığı goller hem yaptığı işler bize artı oldu”

Maça sonradan girmesine rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Oscar Scarione ile maç öncesi konuştuğunu söyleyen Kaplan, “Oscar sezon başından bu yana sakatlığı vardı. Son 3 haftanın tamamında antrenmanlara çıktı. Kendisi ile konuşarak, geçmişte kendisinin oynadığı takımlarda iyi işler yaptığını ve ona ihtiyacımız olduğunu belirttik. O da kendisinin fizik gücünün yeterli olmadığını 20-25 dakika oynayabileceğini söyledi. Biz de öyle değerlendirdik. Böyle bir futbolcuyu kazandığımız için mutluyuz. Oscar gibi bir oyuncu bize lazım. Onun yanında bize Hector da lazım. Oscar'ın hem attığı goller hem yaptığı işler bize artı oldu. Bizim için bugün en büyük kazancımız o oldu" ifadelerini kullandı.

“Kimse Ankaragücü futbolcusunu alırız hesapları yapmasın”

Son günlerde Orgill ile ilgili çıkan transfer dedikodularına değinen Kaplan, “Şunu belirtmek istiyorum; başkanımız, oyuncularımızın tamamının ödemelerini yaptı. Hiçbir oyuncunun gitmeyeceğini biliyoruz. Ancak benim istediğim oyuncular buradan gidecektir. Bununla ilgili bir dizi kararlar da alacağız. Bazı arkadaşların geldiğimizde para pul sorunları vardı ama hepsi çözüldü. Özellikle Orgill ve rakiplerimiz için bir şey söylemek istiyorum; buradan hiçbir oyuncunun gitmeyeceğini bilmelerini istiyorum. Bunun en başında Orgill geliyor. Orgill'de buradan gideceğini zannediyor ama kesinlikle Ankaragücü futbol takımının içinde kalacak. Ama oynar ama oynamaz bu takımda devam edecektir. Rakiplerimize ve hoca arkadaşlarımıza söylüyorum. Sonuçta bir transfer yasağımız var. Kimse Ankaragücü futbolcusunu alırız hesapları yapmasın” şeklinde konuştu.

“Bir iki arkadaşla yollarımızı ayırmak istiyorum”

Orgill'in bugünkü maça fedakarlık yaparak çıktığını da vurgulayan Mustafa Kaplan, “10 gündür bizimle idmana çıkmıyor. Sakatlığı var denildi. Bizde MR'a gönderdik. Son 4 gündür hasta. Hastalığından fedakarlık etti bugün. Normalde oynamaması lazımdı. Orgill'i arayan çok oyuncu temsilcisi ve kulüp var. Ben Orgill'e özellikle parmak basıyorum. İhtiyacımız var. Sonuçta yasağımız var. Buradaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Ama takım disiplinine uyan ve çalışan. Orgill de bilecek, başka oyuncular da bilecek. Hiçbiri buradan gitmeyecek. İsim vermek istemiyorum, bazı arkadaşlarımızı yönetim kurulumuz ile değerlendireceğiz. Çünkü burada bir Ankaragücü var. Hiç kimse Ankaragücü'nün üstünde değildir. Bir iki arkadaşla yollarımızı ayırmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.