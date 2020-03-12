İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Özer: “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü”

TFF 1.

Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, “Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.