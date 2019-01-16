Mustafa Sağyaşar'dan müzik ziyafeti

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Mustafa Sağyaşar'ın konserine ev sahipliği yaptı. Konseri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde unutulmaz bir gece yaşandı. Sahneye önce Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çıktı. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro daha sonra yerini yaşayan efsane Mustafa Sağyaşar'a bıraktı. Sanat hayatında 68'inci yılını yaşayan, Türk Sanat Müziği'nin en iyi erkek seslerinden olan Sağyaşar, kendisini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Karam, Nasıl Geçti Habersiz, Sevmekten Kim Usanır gibi bilinen birçok eseri seslendiren Sağyaşar, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir topladı.

Konser sonrası Sağyaşar'a çiçeğini takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bize bu geceyi yaşattığınız için teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz kompleks her yıl binlerce sanatsal etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Çünkü bizim toplum olarak sanata ve sanatçıya çok ihtiyacımız var. Sanatın birleştirici gücüne, estetiğe, inceliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.