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Mustafa Toruntay yılın sendikacısı seçildi

Ankara’da yayın hayatını sürdüren Buhara Medya tarafından düzenlenen "Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde "Yılın Sendikacısı" ödülüne Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay layık görüldü.

Ankara'da yayın hayatını sürdüren Buhara Medya tarafından düzenlenen "Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde "Yılın Sendikacısı" ödülüne Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay layık görüldü.


Ankara Sheraton Otel'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde "Yılın Sendikacısı " seçilen Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, ödülünü Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın elinden aldı. Toruntay, sendika üyeleri adına Buhara Medya tarafından yılın sendikacısı seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, genel başkanlığını yaptığı Öz Taşıma İş Sendikası ve sendikanın bağlı bulunduğu HAK-İŞ Konfederasyonunun daima en iyi şekilde temsil edilmesi için elinden gelenin en iyisini yapmak konusunda mücadelede bulunacağını söyledi.


Ödül törenine milletvekilleri, büyükelçiler, birçok ilin büyükşehir belediye başkanları, sanatçılar, sunucular ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede, farklı kategorilerde ödül alan isimlere ödülleri verildi.

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