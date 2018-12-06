Muş'tan gelen öğrenciler Keçiören'e hayran kaldılar

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “kardeşlik ama her yerde” ilkesi doğrultusunda kardeş belediye Muş Bulanık'tan gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti. Konuklar, Keçiören'e ve Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne hayran kaldılar.

Keçiören Belediyesi ile kardeşlik protokolü olan Muş'un Bulanık ilçesinden Esertepe Yatılı Bölge Ortaokulu, Vali Selahattin Hatipoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu, Turgut Özal Ortaokulu, Yemişen Ortaokulu, Uzgörür Ortaokulu ve Mollakent Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 45 kişilik grup, Keçiören ve Ankara'yı gezdi. Konukları onuruna Çeşni Konağı'nda akşam yemeği veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören'de hizmet ve huzur olduğuna vurgu yaparak, “Sizleri başkentin en büyük ilçesinde ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bulanık ile kardeş belediyeyiz. Bu kardeşlik sadece belediyeler arasında değil, halklar arasında da kardeşliktir. Sizler Ankara'nın tarihi yerlerini, Keçiören'i gezdiniz. Aynı Bulanık'ta yaşamanıza rağmen farklı köylerde yaşamanız ve farklı okullarda okumanızdan dolayı belki de birbirinizi tanımıyordunuz, burada bir araya geldiniz, beraber gezdiniz tanıştınız, kaynaştınız ve yeni dostluklar oluşturdunuz. Bizim ülkemizin tüm çocuklarını bir araya getirmemiz, onları kardeş yapmamız gerekir. Kardeşlik, birlik ve beraberliğin olduğu yerde huzur olur. 10 yılın sonunda Keçiören'de artık hem huzur hem hizmet var, inşallah bu huzur ve hizmet devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bulanık TÜGVA Temsilci Umut Mamak ise yemekte yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımız Mustafa Ak'a göstermiş olduğu misafirperverlik ve bugün burada yaşanan büyük kardeşlik duygularının mimarı olarak, TÜGVA Bulanık Temsilciliği ve heyetimiz adına çok teşekkür ederim. Kaymakamımız Hacı Arslan Uzan'ın kendilerine selamını getirdik” dedi.

Yemekte söz alan Vali Selahattin Hatipoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretmeni Muhammet Uğurlu da, “Bu sene ikincisini düzenlediğimiz gezimiz için emeklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, I. TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi ve II. TBMM Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret ederek, TBMM'nin çalışma sistemi ve TBMM binasının yapılışı hakkında bilgi edindiler. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombanın düştüğü yeri gören öğrencilere 15 Temmuz gecesi yaşananlar da anlatıldı. LÖSEV Köyü ve Doğal Yaşam Çiftliği'ni de gezen öğrenciler, hem LÖSEV'e bağış amaçlı hem de hatıra olarak hediyelik eşya satın aldılar. Ziyarette ayrıca lösemili hastalar için çok önemli olan organik beslenme ihtiyacının karşılandığı Doğal Yaşam Çiftliği gezildi.

Öğrenciler ve öğretmenler Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne hayran kalırken, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Şelale, Botanik Parkı, Estergon Türk Kültür Merkezi'ni, il genelinde ise Anıtkabir, Millet Camii, Hacı Bayramı Veli Camii, Rahmi Koç Müzesi, Ankara Kalesi'ni gezdiler.