Musul'da Türk dalgıçları arama çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Musul'da yaşanan bot faciasında arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerine ait 20 kişilik dalgıç ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul'da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait 20 kişilik dalgıç ekibimiz, iki naaşa ulaşarak yerel makamlara teslim etti. Çalışmalar devam etmektedir" denildi.