İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mütarekeden Millî Mücadele'ye “Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş” konuşulacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş birliğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde “1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadele’ye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslararası Sempozyumu” düzenleyecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi iş birliğiyle 26-27 Aralık tarihlerinde “1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadele'ye Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş Uluslararası Sempozyumu” düzenleyecek.


Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal girişimlerinin ve hukuksuz uygulamalarının konuşulacağı sempozyumda, işgallere karşı başlatılan direniş hareketleri ve Millî Mücadele ruhunun ortaya çıkış süreci konuşulacak. İşgallere yönelik ilk tepkiler, manda ve himaye tartışmaları ve Kuva-yı Milliye cephelerinde yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği sempozyumda, Millî Mücadele döneminde Türk dış politikası da irdelenecek. Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyuma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ev sahipliği yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.