‘Mutlu Çarşamba' projesiyle Sincan'da yüzler gülüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" Sincan'da uygulanmaya başlandı.

Engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve her daim onları topluma kazandırmayı amaçlayan Sincan Belediyesi, "Mutlu Çarşamba Projesi"ne destek veriyor. Proje kapsamında down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, Sincan Kapalı Spor Salonu'nda hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. Sincan Belediyesi ile Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte gençlere rehber öğretmen ve antrenörler eşlik etti. Engelli bireylere spor yapma imkanı sunan “Mutlu Çarşamba Projesi” ile Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Grubu, Sincan Kapalı Spor salonunda her Çarşamba günü eğitsel oyunlar, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetlere katılacak. Böylece temel spor becerileri kazanarak düşünme, akılda tutma, tahmin etme, zamanlama gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak.

Engelli bireylere yönelik her türlü projede Sincan Belediyesinin de yer alacağını vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Spor, tüm bireyler için sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Ancak spor engelli vatandaşlarımız için daha çok anlam ifade etmektedir. Engel türü ve derecesi ne olursa olsun spor yaşam motivasyonunu arttırır. Spor sayesinde gençlerimiz daha kolay arkadaşlık kurabilmekte, dayanışmayı öğrenebilmekte ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini gözler önüne sermektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu anlamlı proje sayesinde Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubumuz da eğitsel oyunlarla spor müsabakalarına katıldı. Onların başarıları, gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.