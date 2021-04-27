Mutluluğun sergisi Ulucanlar'da

Gör.Dr. Saliha Özelmas Kahya'nın “sürdürülebilir mutluluk” temalı sergisi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda açıldı.

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu, kapılarını sanatın her dalına açmaya devam ediyor. Sergi Salonu bu sefer de “Giysi Tasarımları” sergisine ev sahipliği yapıyor. Saliha Özelmas Kahya tek başına bir bütün olmayan, işe yaramadığı düşünülen kullanılmış giysi parçaları, tekstil malzemeleri ve aksesuar parçalarını bir araya getirerek tasarladığı giysileri beğeniye sundu. Sergi, 29 Nisan Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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Eserlerinde, İskandinav ülkelerinde yaşamda huzur veren az sayıda veya miktarda şeylerin tadını çıkarma ve onlarla mutluluk yaratma sanatı olarak bilinen “Hygee” felsefesinden esinlendiğini söyleyen Saliha Özelmas Kahya, eserlerinin ortaya çıkış amacını şu sözlerle özetledi:

“Mutluluk için maddi varlık, zenginlik ön koşul değildir. İnsanlar, her dönem sevdikleri ve kendileri için daima azdan çok çıkararak mutluluk yağmurlarını yağdırmışlardır. Bu felsefeden esinlendiğim bu koleksiyonda işe yaramadığı düşünülen kullanılmış giysi parçaları, tekstil malzemeleri ve aksesuar parçalarını bir araya getirdim. Hoşgörü, doyum, özgür, bilge, huzur, hayat, erdem, uyanış, birlik, ritim ve yaşam gibi insana özgü niteliklerden yola çıkarak oluşturduğum her bir eser, koleksiyonun bütününde mutluluk yağmurunun bulutlarını oluşturmaktadır. Bütün bu duygularımı eserlerime de yansıttım. Burada, bu güzel atmosferde eserlerimi sergilediğim için de çok mutluyum. Bu güzel sanat alanlarını bizlere kazandırdığı ve sanatın ve sanatçının daima yanında olduğu için Sayın Başkanımız Asım Balcı'ya ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.”