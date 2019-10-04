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Müze gibi belediye

Kalecik’te Sultan 2.

Kalecik'te Sultan 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan tarihi binalar restore edilerek belediye binası olarak ilçeye kazandırıldı.


18 Eylül 1907 tarihinde Ankara Valiliği'nden gelen bir yazı ile depo ve ihtiyat kuvvetleri için koğuş olarak kullanılan taş binalar bir kültür mirası olarak günümüze kadar uzanarak zamana meydan okumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kalecik Belediyesi tarafından bir kez daha çevre düzenlemesi yapılarak yeni bir estetiğe kavuşan tarihi binaların yanı sıra Belediye başkanı Dr. Duhan Kalkan'ın girişimleri sonunda tam bir açık hava müzesine dönüşen Kalecik Belediyesinin bahçesinde Roma ve Bizans devrinde var olan asırlık kalıntılar yer alıyor.


Geçmiş tarihimize yönelik olarak saman arabası Atatürk anıtı ve şehitler için yapılan bir abidenin yer aldığı Kalecik Belediyesi'nin bahçesi tarihi bir nostaljiyi günümüze taşıyor. Başkan Duhan Kalkan, tarih ve kültür hazinesine sahip Kalecik'in zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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