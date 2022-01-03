Müze ve lunapark bir arada olacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Çoban Mektebi'nde düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve buradaki 37 bin metrekarelik alana içinde lunaparkın da bulunduğu bir dinlenme alanı yapacaklarını söyledi.

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Milli Mücadele Müzesi' haline getirilmek üzere restorasyon çalışmaları devam eden Çoban Mektebi ve çevresinde yer alacak olan lunaparkta hummalı çalışma devam ediyor. Ekipler tarihi yapının dokusuna zarar vermeden hassas bir çalışma yürütürken aynı zamanda lunaparka ait oyuncakların konumlandırılacağı noktalar da hazırlanıyor.

Milli Mücadele Müzesi haline getirilecek olan Çoban Mektebi'nin ve devasa alana kurulacak olan lunaparkın çocuklar ve gençler için vazgeçilmez merkezlerinden biri olacağını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rengârenk oyuncakların yer alacağı parkımızda tüm ışıklandırmaları led olan ‘su kanosu', müzikli ve geniş kokpiti olan ‘kanguru', kendi etrafında dönerek özellikle çocuklara eğlenceli anlar yaşatan ‘laleli küçük salıncak' çocuklarımıza nostaljik anlar yaşatacak ‘atlıkarınca', aksiyon tutkunu minikler için ‘8 kabinli dönme dolap' ve ‘mini gondol', bir adet lokomotif, bir adet kömür, iki adet normal ve bir adet teraslı vagondan oluşan 24 yolcu taşıma kapasiteli ‘akülü tren' bulunacak” dedi.