Müzecilik Alanında Türk-Kazak işbirliği devam ediyor

C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde Kazakistan Milli Müzelerinde görevli müze yöneticilerine Türkiye'nin müzecilik alanındaki tecrübeleri aktarıldı.

Kazakistan ve Türkiye'nin müzecilik alanında bilgi ve tecrübesini paylaşmayı ve iki ülke arasında müzecilik alanında işbirliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesini hedefleyen Müzecilik Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında, Kazakistan Milli Müzelerinde görevli müze yöneticilerinden oluşan bir heyet, TİKA koordinasyonunda Türkiye'ye gelerek çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Kazakistan Milli Müzeleri Araştırma Merkezi Başkanı Anar Ekimbayeva, Kazakistan'da 2018-2023 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte pek çok alanda modernleşme çalışmalarının başlatıldığını, müzecilik alanında da müzelerin yenilenmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ekimbayeva, kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'nin müzecilik alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini, TİKA işbirliğinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kurumsal düzeyde işbirliği yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel ise, iki kardeş ülke arasındaki kurumsal işbirliğinin önemine vurgu yaparak müzecilik alanında yetkin personelimiz ve modern müzelerimizle Türkiye'nin bilgi ve tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Kazakistan Müze Yöneticilerine TİKA Başkanlığında Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk tarafından TİKA faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Kazakistan Bozok Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly, Müzecilik alanında Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal iş birliğinin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade ederek tecrübe paylaşımı programına katkıları nedeniyle TİKA'ya teşekkür etti.

Kazakistan Milli Müzesi yöneticileri Ankara'da Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesini; İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Müzecilik Tecrübe Paylaşımı Programı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in himayelerinde Kazakistan genelinde Kazakistan Milli Müzelerinin modernleştirilmesi çalışmaları kapsamında bölge ve kent müzelerinin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. TİKA koordinasyonunda Kazakistan Milli Müzesi ile Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde modern müzecilik uygulamaları, müze tasarımı, müze finansmanı, müzecilik yönetimi, müze eserlerinin korunması ve teşhiri konularında ikili işbirliği ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştiriliyor. Program ile Türkiye ve Kazakistan'ın müzecilik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesi amaçlanıyor.