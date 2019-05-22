Müzik Atölyesi'nde "Yaza Merhaba Panayırı"

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi, "Yaza Merhaba Panayırı" ile yeni yerinde ilk dönemi tamamlayarak mezunlarını verdi.

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi, Yaza Merhaba Panayırı ile yeni yerinde mezunlarını verdi. 1000 Çocuk Korosu'nun yanı sıra Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin müzik dinletileri büyük beğeni topladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan Müzik Atölyesi, yeni binasında piyano, bağlama, perküsyon, bateri ve Türk Halk Müziği Çocuk Korosu alanlarında 350 kursiyeri mezun etti. Her sene 23 Nisan'da verdiği konserler ile tüm Türkiye tarafından bilinen 1000 Çocuk Korosu'nun çekirdek kadrosu Şef Aslı Aydın Tekin ile sahne aldı. Gitar grubu ve Cengiz Gözkaya'nın saksafon dinletisinin yanı sıra ritim atölyesi de farklı performansları ile panayırı renklendirdi.

Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'nde eğitim alarak konservatuvarı kazanan gençlerin sahne performansı dinleyicilerden büyük alkış aldı. Burak Akdere, Çağrı Tunçkol ve Aydın Dallı'nın Müzik Atölyesi'nden konservatuvara uzanan serüvenleri eğitmenlerine gurur kaynağı oldu.

3 katlı yeni binasında haftanın her günü hizmet veren Müzik Atölyesi'nde 7 eğitmen hizmet veriyor.