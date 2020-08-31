Müzik çalışanlarından kısıtlama kararı ertelensin talebi

Eğlence mekanları ve düğün salonlarında canlı müzik ve performans yapılmasına getirilen kısıtlama kararına tepkilerini dile getiren MÜZİK-SEN Genel Başkanı İpek Koçyiğit, "Müzik ve sahne emekçilerinin meslek kuruluşu olarak yöneticilerimizden beklentimiz, düğün salonları ve diğer müzikli iş yerleri için getirilen kısıtlamaların bir an önce kaldırılarak, bu iş yerlerinde emeği ile çalışanların tekrar işlerine kavuşturulması ya da bu tür iş yerlerinde kayıt dışı çalıştırılması nedeniyle hiçbir haktan yararlanamayan müzik ve sahne emekçilerine gerekli maddi desteğin bir an önce sağlanmasıdır” dedi.