Müzik öğrencilerinden 19 Mayıs'a özel klip

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladılar.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı. Üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle hazırladıkları “Sarı Zeybek” türküsüne klip çekerek, bayramın coşkusunu ve heyecanını paylaştı. İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören 35 öğrenci tarafından seslendirilen türkü, daha sonra çekilen video kliple yayımlandı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gündoğdu, Öğr. Gör. Eren Can Yıldız ve Arş. Gör. Mücahit Kol'un öncülüğündeki çalışmaya öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Sarı Zeybek” türküsünün Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiğini belirten Öğr. Gör. Salih Gündoğdu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu türküyü seslendirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi Eser hakkında bilgi veren Gündoğdu, “Ege yöresinde yaşamış ve Egelilerin çok sevdikleri ‘Sarı Zeybek' lakaplı bir efe için yakılan türküdür. Zeybek kültürüne olan ilgisi, zeybek oyunlarına olan düşkünlüğü, yiğitliği, mertliği, cesareti ve sarışın olması nedeniyle ‘Sarı Zeybek' ismi Mustafa Kemâl Atatürk‘e de yakıştırılmıştır” dedi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü tarafından çekilen klipte öğrencilerden oluşan koro ve icracılar yer aldı.