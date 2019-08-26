Müzik, spor ve tatil şölenle birleşti

Yaz kurslarından faydalanan 9 bin 147 gencin gövde gösterisi yaptığı program, sanatçı İsmail Altunsaray'ın verdiği konserle son buldu.

Göreve geldikleri günden itibaren sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalarla gençlerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizi çok seviyoruz ve güveniyoruz. Ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi onlara emanet edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizi sanatsal, kültürel ve spor alanında desteklemek önemli vazifelerimizden biri. Gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Mamak'tan Naim Süleymanoğulları, Süreyya Ayhanlar, Hamza Yerlikayalar çıkması düşüncesinden hareketle yetenekli olan çocukların yeteneklerinin farkına varması, sporun bir dalıyla ilgilenmesi ve fark edilmesi için yaz spor okullarını açtıklarını kaydeden Başkan Köse, “Sağlıklı bireyler yetiştirmek için çocuklarımızın spor yaparak büyümelerini ve eğitimlerini tamamlamalarını istiyoruz. Bunun içinde Mamak'ta sporu tüm tabana yayma gayretindeyiz. Mamak Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Spor en büyük koruyuculardan bir tanesi"

Mamak Belediyesinin spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı konuşmasına teşekkür ederek başlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Çağımızda madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı var. Bu bağımlılık karşısında spor en büyük koruyuculardan bir tanesi. Bunun için spora desteğimizi daha çok verelim. Çocuklarımızı sokakların karanlık yerlerine değil belediyemizin, bakanlıklarımızın bu gibi spor aktivitelerine dahil etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından seğmenlerin gösterisi ile başlayan şölen, sayokan, karate, voleybol, basketbol alanlarında eğitim alan kursiyerlerin gösterileri ile devam etti. Minik balet ve balerinlerin koreografisi vatandaşlardan büyük alkış alırken, minik boksörlerin güç gösterisi herkesin beğenisini kazandı. 3 ay boyunca genç yeteneklere eğitmenlik yapan 55 antrenöre program sonunda sertifika verildi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşen dev organizasyona AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı.