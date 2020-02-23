MYP Lideri Yılmaz, Ankara'da partililerle buluştu

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ankara'da partilileriyle bir araya geldi.

Nazım Hikmet Kongre Merkezindeki buluşmada partililere seslenen MYP Lideri Yılmaz, "Ülkemiz büyük bir zorluğun içerisinden geçmekte. Etrafımız ciddi bir kuşatma ile kadim düşmanlar ile sarılmış vaziyette. Tarih adeta tekerrür eder şekilde bize yeniden dostumuzu düşmanımızı hatırlatan bir sürecin içerisine girdi. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, 'Türklerin hafızası zayıftır. Dostunu düşmanını çabuk unutur. Fakat öyle düşmanları vardır ki, onlara Türk olduğunu asla unutturmaz' derdi. Bugün bu sözün ne kadar doğru olduğunu görebiliyoruz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde olduğu gibi bütün düşmanlarımız tarih boyunca bu topraklarda yaşayan bizler, yani Hazreti İbrahim'in soyu Türk milleti ile savaşmaktan asla bıkmamışlardır. Hepimizin bildiği bir misak-ı milli terimi var. Bu misak-ı milli sınırları Balkanlar'dan Hazar'a kadar. Hazar'dan Helep'e kadar. Bu misak-ı milli sınırlarının kaynağı, bizim dilimize yerleşmesinin sebebi 4200 yıl önce Nemrut'la mücadele eden atamız Hz. İbrahim'e verdiği sözdür. 4200 yıldan bu yanana bu topraklardaki bitmeyen kavganın sebebi budur. İbrahim'in soyunu birbirine düşürecekler. Bu topraklarda 4200 yıl önce Allah'ın vadettiği vaadi tarumar edecekler. Bu millet buna müsaade etmeyecek. Bu millet buna müsaade etse bile vaadi veren Allah buna müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Ülkeme vaadim faizsiz bir Türkiye'dir"

Faizsiz bir Türkiye vadettiğini söyleyen Yılmaz, "Bir tarafta 28 millet, tamamı sünnetsizlerden oluşan, adını dahi bilmediğimiz milletler. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Selam olsun o milletlerin karşısında dimdik duran o gençlere, nesillere. Sahne aynı, oyuncular aynı. Sizlerin de yapması gereken o zamanki gençler gibi safları sıklaştırıp Balkanlar'dan Hazar'a, Hazar'dan Hakkari'ye kadar sel olup bu hayasız akına engel olmaktır. Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin tek misyonu vardır, o da budur. Ülkeme vaadim faizsiz bir Türkiye'dir. 'Bu mümkün değildir' diyenlere mümkün olan ülkelere bakın derim. İngiltere'ye, Amerika'ya, İsrail'e bakın. 'Mümkün değil' diyenler faiz lobilerine su taşıyanlardır" diye konuştu.