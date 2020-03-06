'n-Etkinlik' Konferansları Atılım Üniversitesinde başladı

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından 'n-Etkinlik Konferansları'nın 7'ncisi, 'En'lerin buluştuğu etkinlik' sloganıyla gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen ve alanında uzmanlaşmış konukların katıldığı konferansa konuşmacı olarak Ahmet Turgut katıldı. Turgut, uluslararası bir şirkette satış direktörü olarak görev yaptığını, etkinliğe topluluğun daveti üzerine katıldığını belirtti. Davetten dolayı mutlu olduğunu, konferansta kendi anılarını ve tecrübelerini paylaşacağını söyleyen Turgut, "Kurumsal hayatta duygusal zeka ve sosyal sermaye" başlığı altında yapacağı konuşmasının ders niteliği taşımadığını, öğrencilere hikayelerini aktarmak istediğini belirtti. Turgut, "Bu başlık biraz ders konusu gibi oldu. Açıkçası ben buraya ders vermeye gelmedim, böyle bir niyetim veya kabiliyetim yok. Ben, naçizane kendi hikayemi anlatmaya geldim. Çünkü, 15-16 yıllık bir uluslararası şirket tecrübem var" diye konuştu.

Kendisine göre farklı bir hikayesi olduğunu ve öğrencilere çok farklı insanların bir arada nasıl çalışabildiğine dair bilgiler vereceğini aktaran Turgut, "Herkesin kendi hikayesi kendisine göre farklı ve bende hikayemi anlatmaya geldim buraya. Katılan öğrenci arkadaşların bazıları belki benim hikayemden ilham alacaklar ve bunu düşünecekler, onların hayatlarında bir katma değer olacakken kimi arkadaşlara da hiç ilham vermeyecek benim hikayem ve dönüp gidecekler. Kendi hikayemi anlattıktan sonra da kurumsal şirketlerde çok farklı insanların, kültürlerin, ırkların, dillerin, dinlerin bir arada yaşayıp, çalışıp, ortak bir proje üretmesi gibi durumlar söz konusu. Biz bunu duygusal zekayla birleştirip bugün öğrenci arkadaşlara bu kadar farklı kültürde, dinde, dilde insanlarla bir arada nasıl çalışılması gerekir. Naçizane kendi tecrübelerimi anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Konferans sonrasında konuşan Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve Endüstri Mühendisleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Kaan Akboğa, etkinliğin amacının alanında 'en' olmuş isimleri, CEO'ları, genel müdürleri ve direktörleri üniversitede ağırlamak olduğunu belirterek, “Konuklarımızı üniversitemizde ağırlıyoruz ve konferanslar düzenliyoruz. Bu şekilde insanları o şirketin sorumlularıyla yüz yüze getirirken farklı şekilde staj imkanı bulmalarını ve networklerini geliştirmelerini de sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Fuaye alanında vakıflara, derneklere ve sosyal sorumluluk projesi yapan üniversite kulüplerine yer verdiklerini kaydeden Akboğa, "Bu şekilde de hem topluluğumuzun hem de okulumuzun bu tarz sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yılki etkinlikte alanında başarılı birçok ismi misafir ettiklerinin altını çizen Akboğa, "Şu anda tamamen 'en'lerin buluştuğu bir etkinlik oldu diyebiliriz. İnsanların konferansa gelmeleri için çeşitli hediyeler veriyoruz ve katılımın iyi olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin en aktif topluluklarından birisiyiz, bu sene de 7'ncisini düzenliyoruz etkinliğimizin, insanlara fayda sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

Alanında uzmanlaşmış ve başarılı konuşmacıların katıldığı konferanslarda öğrencileri teşvik amaçlı hediyeler dağıtılırken, konferans aralarında öğrencilerin fuaye alanında vakit geçirebilecekleri ortamlar ve stantlar oluşturuldu.