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Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Nallıhan Ankara karayolunda sabah saatlerinde mazot tankeri olduğu öğrenilen bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yan yatarak devrildi.


Olayı gören vatandaşların 112 Acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralı olan sürücüyü araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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