Nallıhan Halk Eğitim Merkezi maske dikimine başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi maske dikimine başladı.

Nallıhan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Maskelerin dikimine gönüllü usta öğretici ve kursiyerler başladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleriyle üzerlerine düşeni yapma gayretindeler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız" denildi.