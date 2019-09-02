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Nallıhan Kuş Cenneti'nde iskele uzatma işleminde sona gelindi

Nallıhan Kuş Cenneti’nin aldığı yoğun ziyaretlerden dolayı fotoğrafçıların daha rahat fotoğraf çekmesi için iskele uzatma işleminde sona gelindi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nin aldığı yoğun ziyaretlerden dolayı fotoğrafçıların daha rahat fotoğraf çekmesi için iskele uzatma işleminde sona gelindi.


Fotoğrafçıların daha rahat fotoğraflar çekmesi ve gelen ziyaretçilerin daha rahat hareket etmesi amacıyla başlanan iskele uzatma işleminde sona gelindi. Fotoğraf severlerin ve doğa severlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği Nallıhan Kuş Cenneti'nde suyun da çekilmesi ile birlikte iskele uzatma işlemi hızlı bir şekilde başladı. 425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179'dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünün 5'i bu bölgede bulunurken, kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun, kırmızı gagalı, dar karpası da Nallıhan Kuş Cenneti'nde görülen kuşlardan. Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü Kuş görülüyor. Haziranda 3 bin leylek, 150 kara leylek, kışın ise 3 bin angut kuşunun yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağları. Jeolojik yapısı nedeniyle çökelme yaşanması ve farklı renklerdeki toprak tabakalarının üst üste gelmesi bu güzel görüntünün oluşmasını sağlıyor.

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