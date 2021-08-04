Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde geçtiğimiz günlerde çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor.