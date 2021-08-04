İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nallıhan Kuş Cenneti'nde ormanlık alanda yangın yeniden alevlendi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.



Nallıhan Kuş Cenneti'nde geçtiğimiz günlerde çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.