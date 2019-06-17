Nallıhan Kuş Cenneti'ne yoğun ilgi

425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179'dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de yaşayan 6 balıkçıl türünün 5'i bu bölgede bulunurken, kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun, kırmızı gagalı, dar karpası da

Nallıhan Kuş Cenneti'nde görülen kuşlardan. Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü Kuş görülüyor. Haziranda 3 bin leylek, 150 kara leylek, kışın ise 3 bin angut kuşunun yaşadığı Nallıhan Kuş Cenneti'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağları. Jeolojik yapısı nedeniyle çökelme yaşanması ve farklı renklerdeki toprak tabakalarının üst üste gelmesi bu güzel görüntünün oluşmasını sağlıyor. Havaların gitgide ısınması ile birlikte kuşların göçlerinin arttığı Kuş Cenneti, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.