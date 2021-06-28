Nallıhan Mudurnu yolunda aman yüklü kamyon dereye uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 Nallıhan Mudurnu karayolunda saman yüklü kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan Mudurnu D140 karayolunda Çiller Mahallesi yakınlarında seyreden 48 ACB 445 plakalı saman yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.