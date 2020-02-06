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Nallıhan-Mudurnu Yolunda heyelan

Nallıhan-Mudurnu Yolu yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda kapandı.


Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünden buyana etkili yağışı nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolunda heyelan meydana geldi. Yoğun yağmurun neden olduğu heyelan nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanı görenlerin yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen araçlara ekipler alternatif yolları öneriyor. Yolun bir an önce açılması için çalışmalar sürüyor.

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