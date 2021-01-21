Nallıhan Off Road ve Doğa Ekibi, yaban hayatına sahip çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sert geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamakta zorlanması dolayısıyla Nallıhan Off Road ve Doğa Ekibi "Hep Bir Elden" sloganı ile yola çıkarak doğal yaşam alanlarına yem arpa mama ve balyalar bırakarak yaban hayatına katkıda bulundu.

Nallıhan Off Road ve Doğa Ekibinden yapılan açıklamada, "Bizler doğa severler olarak doğamıza sahip çıkma bilinci ile birlikte "Hep Bir Elden" sloganıyla birleşerek aldığımız hayvan yiyeceklerini yaban hayatını sürdürmek, onların bu sert kış şartlarında yiyeceklere kolay yetişmesini sağlamak bilinci ile doğaya bıraktık" denildi.