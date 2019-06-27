Nallıhan sanayi esnafı yaşanan sellerden mağdur

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi esnafı, ani yağışlar nedeniyle meydana gelen sel olaylarında mağdur oluyor.

Dükkanların önünde kaldırımların düşük seviyede olması sebebiyle yağan her yağmurda oluşan sel sularının dükkanlarına girmemesi için uğraşan sanayi esnafı mağdur oluyor. Sanayi esnafı yaşanan sellerden dolayı bazı malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yetkilerden bu durumun çözülmesi için yardım istedi.