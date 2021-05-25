Nallıhan'a Ev Yapımı Matematik Projesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sakarya Ortaokulu öğretmenleri tarafından geliştirilen proje takdir topladı.

Ülke genelindeki pandemi koşulları nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı Nallıhan Sakarya Ortaokulu matematik öğretmenleri Hümeyra Otuzbiroğlu ve Orhan Otuzbiroğlu, Ekim ayında öğrencilere faydalı olacağını düşündükleri bir proje geliştirdiler. "Ev Yapımı Matematik" adını verdikleri proje kapsamında yaptıkları birçok öğrenciye hem matematiği sevdirmek hem de yapılan çalışmalarla uygulamalı, görsel ve videolar aracılığıyla öğrencilerin matematiği eksiksiz öğrenmesi amaçlandı. Çalışmaları tanıtmak ve projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmak için Sakarya Ortaokulu müdürü Asiye Oğuzman ve projede görev alan bazı öğrenciler ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy'u makamında ziyaret ettiler. Yapılan ziyarette e-Twinning platformunun amaçları, yapılan işler ve projenin öğrencilere sağladığı faydalar hakkında bilgiler verildi. Proje kapsamında yerli ve yabancı proje ortaklarının 126 öğrencisinin katkıları ile hazırlanan bir ortak ürün olan matematiksel masa takvimi Hüseyin Özsoy'a hediye edildi.