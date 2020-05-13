Nallıhan'da 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra dışarı çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklara çıktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 4 Nisan'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk defa 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle parklara ve sokaklara çıktı.

Dışarı çıkan çocuklara anne ve babaları da eşlik ederek güneşli havanın, parkların ve sokakların tadını çıkarttılar.