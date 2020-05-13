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Nallıhan'da 14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra dışarı çıktı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklara çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra ilk defa sokaklara çıktı.


Koronavirüs önlemleri kapsamında 4 Nisan'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk defa 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle parklara ve sokaklara çıktı.


Dışarı çıkan çocuklara anne ve babaları da eşlik ederek güneşli havanın, parkların ve sokakların tadını çıkarttılar.

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