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Nallıhan'da 19 Mayıs balkonlara taşındı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar balkonlara çıkarak, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi.


Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, balkonlarda kutlandı. Saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyarak alkışlarla kutlamalarını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı.

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