Nallıhan'da 64. Şehit ve Devlet Emanetleri Sergisi açıldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde şehitlerin üniforma, kıyafet ve malzemelerinin yer aldığı "64’üncü Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" Ayhan Sümer Kültür Merkezi salonunda törenle açıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şehitlerin üniforma, kıyafet ve malzemelerinin yer aldığı "64'üncü Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" Ayhan Sümer Kültür Merkezi salonunda törenle açıldı.
Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin üniforma, kıyafet ve malzemelerinin yer aldığı "64'üncü Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" Ayhan Sümer Kültür Merkezi salonunda törenle açıldı.
Nallıhan'da düzenlenen "64.Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi" açılışına; Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gizem Güçtekin, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğmen Barış Çelik, Daire Amirleri, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Şehit yakınları ve vatandaşlar katılarak yoğun ilgi gösterdi.