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Nallıhan'da araçlar dezenfekte ediliyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede giriş çıkış yapan tüm araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede giriş çıkış yapan tüm araçlar, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.


Nallıhan Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yaparak, ‘Araç dezenfekte noktası' oluşturdu. Burada ilçeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte edip sürücü ile yolcuların ateşlerini ölçülüyor.

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