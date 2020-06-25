İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nallıhan'da arpa hasadı başladı

Türkiye’nin önemli tahıl merkezlerinden Ankara’nın Nallıhan ilçesinde arpa hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Ankara'nın Nallıhan ilçesinde arpa hasadı başladı.


İlçede arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle Uluköy Mahallesi'nde başladı. Bu sene geçtiğimiz senelere oranla çiftçilerin daha iyi verim aldığı öğrenildi. Uzun yıllardır tarım ile uğraşan Murat Ergin, tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa hasadına başlandığını belirterek, "Rekolte çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.