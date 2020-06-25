Nallıhan'da arpa hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tahıl merkezlerinden Ankara'nın Nallıhan ilçesinde arpa hasadı başladı.

İlçede arpa hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle Uluköy Mahallesi'nde başladı. Bu sene geçtiğimiz senelere oranla çiftçilerin daha iyi verim aldığı öğrenildi. Uzun yıllardır tarım ile uğraşan Murat Ergin, tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa hasadına başlandığını belirterek, "Rekolte çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor" dedi.