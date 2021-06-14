Nallıhan'da arpa ve buğday hasadı başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yılın ilk arpa ve buğday hasadı başladı.

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden biri olan Nallıhan ilçesinde arpa ve buğday hasatları için biçer döverler tarlalara girmeye başladı.

Uzun senedir çiftçilik ile uğraşan Talha Özkan tarımsal alanlarda bu yılın ilk arpa ve buğday hasatlarına başladıklarını belirterek, "Rekolte geçen seneye göre çok güzel, arpa hasatlarımız tüm ilçe genelinde devam ediyor. İnşallah tüm çiftçilerimize hayırlı olur" dedi.