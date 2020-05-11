Nallıhan'da berberler 50 günün ardından hizmete başladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde berberler ve kuaförler 50 gün sonra ilk müşterilerini almaya başladı.

Nallıhan'da Korona virüs önlemleri çerçevesinde 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, müsterini almaya başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyenik kurallar kapsamında tıraşlarını oldu.

Tekrardan hizmet verdikleri için mutlu olduklarını belirten berberler virüsün bir an önce bitmesini ümit ettiklerini belirtti.