Nallıhan'da bir kamyon yan yattı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 karayolunda bir kamyon, başka bir tomruk yüklü kamyonun dorsesinin takılması sonucu yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Ankara D140 karayolunda 06 AH 4049 plakalı kamyon sürücüsü, arkasından gelen başka bir tomruk yüklü kamyonun dorsesinin takılması sonucu yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve acil servis ekiplerine haber verdi. Olayda ölü ve yaralı olmaması yüreklere su serpti.

Devrilen kamyondan dolayı trafik akışı bir müddet sağlanamadı. Devrilen kamyon kaza yerine gelen Aski ekipleri tarafından kaldırılması sonucu trafik akışı tekrardan sağlandı.