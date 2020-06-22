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Nallıhan'da caddeler göle döndü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler göle döndü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası caddeler göle döndü.


Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağmur sonrası yollar üzerinde biriken yağmur suları nedeniyle D-100 karayolu Sanayi bölümünde trafik bir müddet aksadı. Oluşan su birikintilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek yolu trafiğe açtı.


Nallıhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 21.00-22.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların sel, su baskını, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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