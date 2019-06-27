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Nallıhan'da çocuklardan alkışlanacak hareket

Ankara’nın Nalıhan ilçesinde bir grup çocuk her gün yavru kedi ve köpek besliyor.

Ankara'nın Nalıhan ilçesinde bir grup çocuk her gün yavru kedi ve köpek besliyor.


Nallıhan Atatürk Mahalllesi'nde bir grup çocuk harçlıklarından artırarak topladıkları para ile yavru kedi köpeklere her gün sabah akşam süt ve mama veriyor. Sokak hayvanlarına bir nebze umut olmak için yaptıklarını söyleyen çocuklar " O yavrular küçücük onların büyümeleri lazım bizde onlara süt yoğurt ayran vererek yardım ediyoruz" dedi.

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