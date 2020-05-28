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Nallıhan'da cuma namazı hazırlıkları sürüyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde dezenfekte çalışmalarına devam ediliyor.


Korona virüs süresi boyunca ilçedeki tüm ibadethaneleri sürekli olarak temizleyen Nallıhan Belediyesi, korona virüs salgını önlemleri kapsamında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Camilerin tüm yerleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilirken, cami avluları da dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı. Nallıhan Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri camileri hazır hale getirdi.

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