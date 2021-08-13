Nallıhan'da değişim tüm hızıyla devam ediyor

Nallıhan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi" 2020 yılında onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Nallıhan Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi" 2020 yılında onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi göl kenarı doğa kampı alanı olarak düzenlenecek.

“Çayırhan İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi'nin ihale süreci tamamlandı”

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı vizyon projelerimizden Çayırhan İpekyolu Doğa Kampı Çevre Düzenleme ve Alt Yapı Projesi'nin ihale süreci tamamlandı. Üstlenici firma tarafından ilk kazma vuruldu. İnşaat çalışmaları başladı. İpekyolu Doğa Kampı Projemiz İlçemiz ve Çayırhan Mahallemize hayırlı olsun" dedi.