İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle ilçede dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle ilçede dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.


Ankara'nın Nallıhan ilçesi Ayman kırı mevkiinde etkili olan şiddetli yağış tarım arazilerine zarar verdi.


Eymir ve Sobran derelerinin birleşiminde bulunan Ayman Kırı mevkiinde etkili olan sel önüne geleni adeta silip süpürdü. Tarım arazilerinde büyük hasara neden olan yağış çiftçileri zor durumda bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.