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Nallıhan'da dereler taştı, yollar çöktü, anayollar su altında kaldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 10 dakikalık sağanak hayatı felç etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 10 dakikalık sağanak hayatı felç etti. Dereler taşıp yollar çökerken anayollar da su altında kaldı.


Nallıhan'da son 24 saatte metrekare başına 40 kilogram yağmur yağdı. Akşam saat 19.30 sıralarında başlayan dolu ve kuvvetli sağanak yağış, Nallıhan merkezinde bulunan Bursa Caddesi'nde sele neden oldu. Ardından D-100 karayolu üzerinde etkili olan yağmur suları, yolu kapattı. Bazı arabalar anayolda kaldı.


Aşağı Kavacık Mahallesi'nde yollar çöktü


Nallıhan'da yağan kuvvetli yağış sonrası Aşağı Kavacık Mahallesinde sel suları yolun çökmesine neden olarak yolu ikiye böldü. Aşağı Kavacık muhtarı Durmuş Öz köydeki dere ıslahının yapılmasını belirterek yardım istedi.


Sobran Deresi taştı


Nallıhan'da bir anda bastıran yoğun dolu ve sağanaktan Sobran Deresi'de nasibini aldı. Sobran Deresinden gelen sel suları vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.


Nallıhan'da son dönemlerde bölgesel olarak görülmüş en kuvvetli yağış sonrasında merkezde, ana yolda ve derelerde temizlik çalışması başlatılarak sel sularının açtığı yaralar sarılmaya başlandı.

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