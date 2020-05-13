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Nallıhan'da Engelliler Unutulmadı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde "Yalnız bir gün değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla hareket edilerek engelliler ziyaret edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Yalnız bir gün değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla hareket edilerek engelliler ziyaret edildi.


Nallıhan Belediye Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle ilçe merkezinde ikamet eden engelli vatandaşlar ziyaret edildi. Engelli vatandaşları ve ailelerine sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yaşam dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaşamış oldukları tüm zorlukları aşmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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