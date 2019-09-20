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Nallıhan'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Atatürk’e Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nallıhan Cumhuriyet Alanı’nda tören düzenlendi.

Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nallıhan Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.


Nallıhan Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenklerin konulması ve saygı duruşuyla başladı. Sunumun ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. Törene Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkan Vekili Naci Boz, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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