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Nallıhan'da Hacer Teyze'den anlamlı destek

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde ’biz bize yeteriz’ kampanyasına Osmanköy mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Hacer Armağan’dan anlamlı destek geldi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 'biz bize yeteriz' kampanyasına Osmanköy mahallesinde ikamet eden 70 yaşındaki Hacer Armağan'dan anlamlı destek geldi.


Türkiye genelinde korona virüsün etkili olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz" kampanyasına Türkiye'nin dört yanından destek gelmeye devam ediyor. Bu kampanyayı duyarak 700 TL bağış yapan Nallıhan ilçesi Osmanköy Mahallesinde yaşayan 65 yaşın üstündeki Hacer Teyzeye sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Vefa Sosyal Destek Grubu ulaşarak bağışını yatıracaklarını bildirdiler. Görevliler bağış dekontunu ve ihtiyaçlarını getireceklerini de söylediler.

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