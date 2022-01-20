Nallıhan'da hayırseverlerin desteği ile meyve ağacı fidanları dikildi

Ankara Nallıhan'da, okul bahçelerine ve parklara hayırseverlerin desteği ile meyve ağacı fidanı dikildi.

Ankara'da, Nallıhan Belediyesi ve Sayik Kitap Yayınevi Fidan Kardeşliği katılımcılarının iş birliği ile Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesinde, çok sayıda meyve ağacı fidanı toprakla buluştu. Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'nin organize ettiği dikim faaliyetinde çok sayıda yeşil alan ve okul bahçesine, halkın ve çocukların kullanımına sunulmak üzere meyve ağacı fidanı dikimi yapıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin bizzat görev aldığı etkinlik, halktan yoğun ilgi gördü.

Fidan Kardeşliği organizasyonunun öncülüğündeki çalışmalarda yaklaşık 4 bin adet orman ağacı ile yaklaşık 3 bin meyve ağacı fidanının, Emrem Sultan mahallesinde dikildiği, yüzlerce fidanın da Çayırhan Mahallesinde toprakla buluştuğu belirtildi.