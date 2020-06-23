İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nallıhan'da hayvanların bulunduğu baraka yandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayvanların bulunduğu barakada yangın çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvanların bulunduğu barakada yangın çıktı. Hayvanlar son anda çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



Yangın, Ankara'nın Nallıhan ilçesi Altay Caddesi'nde bir barakada çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00'da Mehmet. G.'ye ait bir barakada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar bu esnada barakanın kapısını açarak hayvanların telef olmamasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.